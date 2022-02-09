У середу частина дитсадків та шкіл Львова не працюватимуть через повідомлення про замінування. Інформація про замінування торгівельних центрів, шкіл та дитсадків надійшла у вівторок увечері, близько 19:00. Йдеться приблизно про 340 будівель. Станом на ранок середи, 9 лютого, служби перевірили 65 шкіл, 152 дитячі садочки та 12 торгових центрів. Вибухонебезпечних предметів не виявили. Проте ті навчальні заклади, які ще не встигли перевірити, сьогодні працюватимуть дистанційно.

У вівторок, 8 лютого, близько 20:50 користувачі Telegram-чату Варти-1 повідомили про евакуацію відвідувачів із ТЦ Forum Lviv на вул. Під Дубом. Також цього ж дня ввечері батьки почали отримувати інформацію про скасування очного навчання у середу, 9 лютого.

У прес-службі Львівської міськради повідомили, що ті навчальні заклади, які ще не встигли перевірити на наявність вибухонебезпечних предметів, сьогодні працюватимуть дистанційно.

«Близько 19:00 на електронну адресу СБУ надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл, торгових центрів та дитячих садків Львова, а це близько 340 будівель. За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, станом на ранок 9 лютого вже перевірили 65 шкіл, 152 дитячі садочки та 12 торгових центрів – вибухонебезпечних предметів не виявлено. Роботи з обстеження решти будівель тривають», – зазначили в прес-службі ЛМР.

У міському управлінні освіти розповіли, що у вівторок увечері про замінування повідомили керівників усіх – і комунальних, і приватних – навчальних закладів.

«Ті школи і садочки, які встигли перевірити, сьогодні можуть виходити на навчання. Навчальні заклади, які відповідні служби ще не оглянули, сьогодні не працюватимуть, батьків та дітей попереджено», – розповіли в міському управлінні освіти.

Остаточне рішення щодо скасування навчання у таких випадках приймає керівник навчального закладу. Зазначимо, що з 24 січня учні 5-11 класів львівських шкіл є на дистанційному навчанні. Щодо навчання учнів молодших класів рішення приймають директори.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що наразі перевірки ще тривають.

Лист із погрозами про замінування, який оприлюднили на сайті Варти-1, надісланий, нібито, Юрієм Швидким. Повідомлення російською мовою. У ньому йдеться про замінування торгівельних центрів у Луганську, а також – усіх шкіл, дитсадків і торгівельних центрів у Львові. Автор листа вимагає 15 мільйонів гривень, щоби припинити погрози.

Нагадаємо, що 1 лютого анонім повідомив про замінування п'яти вулиць у Львові. Також у січні декілька разів надходило повідомлення про замінування усіх шкіл Львова, через що доводилося призупиняти навчання та відпускати дітей додому. Зазначимо, що за інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, більшість повідомлень про псевдомінування надходять з Росії чи ОРДЛО. До слова, у вівторок, 8 січня, СБУ повідомила про припинення діяльності у Львові ботоферми, яка під кураторством Росії розповсюджували панічні настрої в соцмережах і повідомляли про фейкові замінування.