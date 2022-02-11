11 лютого надійшло чергове повідомлення про замінування численних об’єктів у Львові. Відбувається евакуація людей зі шкіл, дитсадків, торгово-розважальних центрів.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції, анонімне повідомлення про замінування надійшло о 15:30 на електронну скриньку. У переліку «замінованих» об’єктів були навчальні заклади та торгівельні центри.

За протоколом туди виїхали поліцейські, вибухотехніки, кінологи та працівники екстрених служб.

Нагадаємо, такі фейкові повідомлення повідомлення про замінування шкіл останнім часом надходять дуже часто. Востаннє школи обстежували 9 лютого. За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, більшість повідомлень про псевдомінування надходять з Росії чи ОРДЛО. До слова, у вівторок, 8 січня, СБУ повідомила про припинення діяльності у Львові ботоферми, яка під кураторством Росії розповсюджували панічні настрої в соцмережах і повідомляли про фейкові замінування.