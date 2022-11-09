Вранці у середу, 9 листопада, поліцейські отримали анонімне повідомлення про масове замінування львівських навчальних закладів. Про це ZAXID.NET повідомили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

Наразі правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби перевіряють місця, де ймовірно можуть бути вибухові пристрої. Учнів та вчителів евакуйовують з навчальних закладів.

Додамо, що це другий день поспіль у Львові надходять анонімні повідомлення про замінування навчальних закладів. Вчора, окрім шкіл, перевіряли інформацію й про замінування садків. Вибухових пристроїв у навчальних закладах не виявили.