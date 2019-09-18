Антикорупційний суд заочно заарештував чиновника НКРЕКП у справі «Роттердам +»

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував заступника начальника управління енергоринку Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Володимира Бутовського. Про це повідомляється на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Таким чином, суд дозволив затримати Бутовського з метою приводу для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Апеляційна палата суду скасувала ухвалу слідчої судді Солом’янського районного суду Києва, яка раніше відмовила у задоволенні клопотання НАБУ та САП про заочний арешт Бутовського.

Бутовський підозрюється у зловживаннях під час застосування так званої формули «Роттердам +», збитки від якої сягають понад 18 млрд 868 млн грн Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу.

Зазначимо, що формулу «Роттердам +» НКРЕКП почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлює тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього почалося підвищення цін на електроенергію – тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову при впровадженні формули «Роттердам +». У жовтні 2018 року керівник НАБУ Артем Ситник заявив, що українці переплатили 15 млрд грн через необґрунтоване застосування цієї формули.

5 вересня Соломʼянський районний суд Києва дозволив затримати колишнього керівника НКРЕКП Дмитра Вовка, підозрюваного у справі «Роттердам +».