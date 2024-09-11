Водоканал оштрафували через монопольне становище

Антимонопольний комітет оштрафував комунальне підприємство «Тернопільводоканал» на понад 2 млн грн за монопольне становище. Зокрема, комісія встановила, що підприємство починаючи з 2019 року призупинило підключення абонентів з навколишніх сіл. Причиною таких дій стало те, що жителі навколишній населених пунктів не входять в Тернопільську міську громаду, яка є власником комунального господарства.

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України 1 вересня розглянула скаргу щодо монопольного становища комунального підприємства «Тернопільводоканал». Члени колегії встановили, що підприємство 1 січня 2019 по тепер займає монопольне становище на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в Тернополі та навколишніх селах. Зокрема, в населених пунктах Біла, Чистилів, Плотича, Івачів Долішній, Івачів Горішній, Глядки, Підгороднє, Петриків, Великі Гаї, Байківці, Гаї Гречинські, Гаї Шевченківські та Велика Березовиця Тернопільського району. Ці села не ходять в Тернопільську міську територіальну громаду. Однак в них на деяких вулицях розташовані діючі мережі водоканалу. До них приєднанні чимало споживачів, тоді як отримати послугу з водовідведення та водопостачання від іншого підприємства не має можливості.

Посадовці «Тернопільводоканалу» знали про цю ситуацію, однак, все одно, починаючи з 2019 року призупинили приєднання до своєї системи інших споживачів населених пунктів, які знаходяться за межами Тернопільської громади. Також водоканал призупинив видачу нових технічних умов, дозволів та погоджень проєктів на підключення до своїх мереж централізованого водопостачання і водовідведення.

«Через такі дії мешканці населених пунктів, які не входять до Тернопільської міської громади, позбавлені можливості отримувати послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення за відсутності альтернативних підприємств», – повідомили в Антимонопольному комітеті України в середу, 11 вересня.

Під час засідання колегія АМКУ постановила, що дії КП «Тернопільводоканал» є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та є зловживання монопольним становищем на ринку послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Члени колегії вирішили оштрафувати комунальне підприємство на понад 2 млн грн, а також припинити порушення і почати приєднувати абонементів навколишніх сіл до міських мереж.