Послугу поновлять, коли споживач сплатить борг

У Тернополі боржників за водовідведення почали відключати від каналізації. За місяць вже відрізали 38 абонементів від комунальної послуги. В комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» зазначили ZAXID.NET, що загалом споживачі боргують від 10 до 170 тис. грн. Деякі з них не платять за послуги десятки років.

В КП «Тернопільводоканал» повідомили, що боржників від водовідведення почали відключати після того, як за 30 днів надіслали їм офіційне повідомлення про припинення послуг. «Уряд уже скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг боржникам, який діяв від 5 березня 2022 року. Ми відправили офіційне звернення про оплату боргу за комунальну послугу і попередили, що в разі несплати, будемо вживати заходів», – зазначила речниця «Тернопільводоканалу» Мар’яна Бобрівець.

В квітні працівники підприємства відрізали 38 квартир від каналізації. 17 споживачів одразу після того проплатили борг, їм водовідведення повернули. Решта абонементів залишаються без послуги допоки не заплатять.

Мар’яна Бобрівець додає, що загалом споживачі боргують різні суми. «Є такі тернополяни, які накопичили борг в розмірі 10 тис. грн, а є такі, які мають і по 25, 40 тис. грн. Є в нас також рекордсмен, який боргує 170 тис. грн за водовідведення», – розповіла речниця КП «Тернопільводоканал». Тернополяни ці борги накопичували кілька десятків років. В середньому, споживачі однієї квартири сплачують до 200 грн за водовідведення за місяць.

Наразі сучасні технології дозволяють працівникам водоканалу відрізати водовідведення в конкретну квартиру. Для цього за допомогою спеціальних пристроїв, які проходять через каналізаційну мережу будинку, блокується злив стоків з квартири, де живе боржник. Коли людина оплачує борг, то таким самим методом помешкання знову під’єднують до каналізації.