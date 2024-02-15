У водоканалі цю продукцію отримує 260 людей

Тернопільське комунальне підприємство «Тернопільводоканал» закупило для свої працівників молока на майже 700 тис. грн. Тендер з’явилась на сайті держзакупівель Prozorro 4 грудня 2023 року, а вже 18 грудня підприємство уклало угоду з переможцем, який запропонував найменшу ціну. В «Тернопільводоканалі» відповіли ZAXID.NET, що молоко вони закуповують регулярно і видають його безкоштовно 260 своїм працівникам.

Тендер на закупівлю 27 тонн молока для КП «Тернопільводоканалу» на сайті Prozorro з’явився на початку грудня минулого року. Стартова ціна 785 тис. грн. До участі в закупівлі подалося два підприємства – тернопільське ТОВ «Кременецьке молоко» та ТОВ «Радивилівмолоко». При розкритті остаточних пропозицій з’ясувалося, що місцеве підприємство подало ціну лише на одну гривню дешевше, а ніж конкурент, і з кошторисом 696 599 грн виграло тендер. В загальному вартість одного літра молока вийшла 25 гривень.

Закупівлю молока комунальне підприємство оголошує не вперше. Починаючи з 2019 року «Тернопільводоканал» щороку закуповує приблизно одинакову кількість цієї продукції. ZAXID.NET звернувся за коментарем в КП «Тернопільводоканал» для чого необхідно 27 тонн молока. Інженерка з охорони праці водоканалу Наталія Матвіїшин розповіла, що цей продукт безкоштовно видають працівника за шкідливість.

«Відповідно до кодексу Законів про працю, зокрема, статті 166 та Закону про охорону праці, тих, хто працює зі шкідливими умовами, повинні забезпечувати безкоштовно молоком. На нашому підприємстві є ряд робочих місць з несприятливими умовами праці. Їх визначили за результатами атестації, яку провели у 2019 році. Працівники на цих робочих місцях отримують молоко. Це оператор хлораторної установки, електрогазозварник, машиніст насосних установок, оператор на решітці, слюсар-ремонтник, машиніст компресорних установок, газозварник, машиніст бульдозера, лаборанти лабораторій та інші. Загалом молоко отримує близько 260 працівників», – розповіла Наталія Матвіїшин.

В комунальному підприємстві додають, що постачальник, згідно з тендером, зобов’язується щотижня привозити продукцію на об’єкти. На підприємстві у відділах є кімнати для прийому їжі. Там працівники і отримують безкоштовно молоко. Його видають у кількості 500 г за зміну, незалежно від її тривалості в дні фактичної зайнятості працівника.