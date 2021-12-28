Військово-транспортний Ан-178 може перевозити особовий склад, озброєння й легку військову техніку

У вівторок, 28 грудня, державне підприємство «Антонов» продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р №001, призначений для проведення льотних сертифікаційних випробувань. Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Як розповіли у відомстві, Ан-178-100Р №001 – це літак нового покоління, створений на базі сучасних світових інформаційних технологій, оснащений сотнями електронних обчислювачів, що дають змогу інтегрувати всі системи і датчики літака, автоматизувати контроль їхньої працездатності й оптимізувати керування.

Представлений літак призначений насамперед для перевезення людей (до 100), техніки, вантажу, десантування парашутистів (до 86 людей), а також для медичної евакуації поранених і постраждалих (до 40 людей на стандартних ношах, 38 людей на бічних сидіннях у супроводі медиків).

В програмі створення Ан-178-100Р взяли участь понад 30 українських підприємств, які освоїли виготовлення 177 комплектувальних виробів для цього літака. В обладнанні літака задіяні також іноземні постачальники з країн Європи, США, Канади.

«Вперше в Україні ДП «Антонов», НТК «Екран», ПрАТ «ФЕД», ДП «ХАКБ» розробили і запровадили сучасну систему електронного керування літаком, систему керування механізацією крила. ДП «ВО «Південний машинобудівний завод» налагодило випуск основних стійок шасі. В обладнанні літака задіяні також іноземні постачальники з країн Європи, США, Канади», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, як інформував ZAXID.NET, державне замовлення на будівництво трьох літаків ДП «Антонов» отримало наприкінці грудня 2020 року. На даний час повністю завершена побудова планера першого з трьох замовлених літаків.