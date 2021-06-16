Міністерство внутрішніх справ України за найближчі півтора роки планує охопити авіаційною системою безпеки всю територію країни, розставивши службову авіацію так, щоб забезпечувати транспортування хворих, трансплантологію, надзвичайні ситуації, військові та поліцейські потреби. Як повідомляє прес-служба відомства, відповідну заяву зробив глава МВС Арсен Аваков.

«Ми розставимо гелікоптери по країні так, щоб вертолітна група системи авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ взаємодіяла для допомоги людям у всій державі від питань медицини до надзвичайних ситуацій», – заявив міністр.

Він зазначив, що на канівській базі авіаційного забезпечення Нацполіції розташовані спеціалізовані вертольоти для потреб поліції та санавіації.

«Є також гелікоптерна група прикордонників, гвардійців і рятувальників. За необхідності вони всі працюють за спеціальним алгоритмом і допомагають одне одному. Саме цей майданчик буде обслуговувати Черкаську та Київську області», – наголосив міністр.

Повідомляється, що на базі, на території 8,6 га закуплено й побудовано два додаткових ангари для авіації Національної поліції України, а незабаром буде зведено готельний комплекс для потреб авіаційного персоналу.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров додав, що до кінця 2021 року планується постачання 26 французьких вертольотів Airbus. Зокрема, восьми Н145 останньої модифікації для потреб Національної поліції; семи Н125 для Держприкордонслужби та 11 Н225 для Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Нацгвардії.

У свою чергу глава Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що частина вертольотів використовуватиметься для порятунку людей, тоді як інша - для проведення спецоперацій.

«За рік ми побудували центр, який повністю забезпечить функціонування авіації Нацполіції, що входить до складу Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС. Наші гелікоптери будуть задіяні для порятунку людей та проведення спецоперацій. Вертоліт рухається зі швидкістю 225 км/год, що вчетверо швидше, ніж автомобіль. Нині поліція стала ще більш мобільною та швидкою», – наголосив Клименко.

У свою чергу начальник Управління авіації та поліції на воді Сергій Науменко розповів, що для належного функціонування Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС у Національній поліції створено державну установу «Центр авіаційного забезпечення Національної поліції України», впроваджено посади авіаційного персоналу та затверджено постійний штат установи.

«У рамках розвитку Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС у 2020 році Національна поліція України отримала два вертольоти Airbus H145, які були розмитнені, пройшли відповідну сертифікацію, зареєстровані в установленому порядку та одержали дозволи на виконання польотів», – зазначив Науменко.

За його словами, згідно з графіком проводяться навчання та перепідготовка авіаційного персоналу.