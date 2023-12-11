Адвоката та депутата райради підозрюють у вимаганні 300 тис. доларів

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила заставу адвокату з Тернополя Ростиславу Лукашову, якого підозрюють у вимаганні 300 тис. доларів неправомірної вигоди. Він разом з депутатом Тернопільської районної ради Володимиром Тимчієм вимагали від підприємця гроші за неперешкоджання в оформленні права власності на земельні ділянки. Апеляція ВАКСу присудила йому заставу в розмірі 2 952 400 гривень, замість раніше визначених 805 200 грн.

Апеляційна палата ВАКС ухвалила рішення про зміни розміру застави для одного із підозрюваних у вимаганні, адвоката Ростислава Лукашова, 6 грудня. Напередодні апеляційну скаргу в суд подав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомило «Слово і Діло». Правоохоронець САП просив застосувати до адвоката запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Раніше, 17 листопада, ВАКС адвокату призначив 805 200 тисяч гривень застави.

«Апеляційну скаргу прокурора САП – задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасувати. Постановити нову, якою у задоволенні клопотання старшого детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно – відмовити. Застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що у грошовому виразі становить 2 952 400 гривень», – йдеться у рішенні Апеляційної палати ВАКС від 6 грудня.

Також Ростислав Лукашов повинен дотримуватися певним обов’язкам, а саме прибувати за першим викликом слідчого та судді, не відлучатись без дозволу із населеного пункту, де він живе, утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними. Також тернополянин повинен здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. Раніше Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт депутата Тернопільської райради Володимир Тимчія.

Нагадаємо, що на початку листопада працівники СБУ та НАБУ викрили депутата Тернопільської райради Володимира Тимчія та його адвоката Ростислава Лукашова, які вимагали 300 тис. доларів за вирішення «земельного» питання. Гроші чоловіки хотіли отримати від підприємця, який мав намір купити агрофірму із землями на території Тернопільського району. Власник фірми, місцевий аграрій Орест Самотяга теж підбурював бізнесмена до підкупу судді, депутата та його спільника, щоб зменшити юридичну тяганину.