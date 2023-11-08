Працівники СБУ та НАБУ провели обшуки в суді, селищній раді Великої Березовиці та в домівках підозрюваних

В Тернополі працівники СБУ та НАБУ викрили депутата Тернопільської райради Володимира Тимчія та його адвоката Ростислава Лукашова, які вимагали 300 тис. доларів за вирішення «земельного» питання. Гроші чоловіки вимагали з підприємця, який мав намір купити агрофірму із землями на території Тернопільського району. Власник фірми, місцевий аграрій Орест Самотяга теж підбурював бізнесмена до підкупу судді, депутата та його спільника, щоб зменшити юридичну тяганину. В коментарі ZAXID.NET Орест Самотяга зазначив, що він до цієї справи не причетний.



Працівники Служби безпеки та НАБУ ліквідували ще одну корупційну схему одержання грошей за оформлення права власності на землю. Правоохоронці встановили, що до організації оборудки причетний депутат Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника місцевої територіальної громади. Він працював разом зі своїм спільником – відомим в Тернополі адвокатом. За інформацією ZAXID.NET до оборудки причетний заступник голови Великоберезовицької селищної ради Володимир Тимчій та адвокат Ростислав Лукашов.

«За матеріалами слідства, депутат та його спільник-адвокат вимагали 300 тис. доларів США з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону. За цю суму фігуранти обіцяли покупцю не створювати штучних перешкод під час оформлення власності на земельні ділянки, які належать сільгосппідприємству», – повідомили в СБУ Тернопільщини в середу, 8 листопада.

За інформацією ZAXID.NET йдеться про сільськогосподарське підприємство, яке належить відомому в Тернопільському районі аграрію – Оресту Самотязі. За Радянського союзу цей підприємець був головою колгоспу «Поділля». Під час розпаду СРСР привласнив собі чимало сільськогосподарської техніки та земель. Однак досі документально частина земельних ділянок неоформлена згідно із теперішнім законодавством.

Орест Самотяга виставив на продаж свою фірму, однак потенційний інвестор забажав, щоб все відповідало закону. Щоб швидше оформити необхідні документи на земельні ділянки, і остаточно вирішити та закрити судові провадження, які розглядаються в Тернопільському господарському суді, місцевий аграрій, депутат та адвокат почали вимагати від покупця 300 тис. доларів. Цієї суми мало б вистачити для вирішення усіх спірних питань. Правоохоронці 26 жовтня провели кілька обшуків в кабінетах судді Тернопільського господарського суду, селищній раді Великої Березовиці та помешканнях причетних осіб.



«Співробітники СБУ поетапно задокументували всі факти протиправної діяльності фігурантів, що дозволило своєчасно викрити схему та встановити всіх її учасників. Окрім депутата і адвоката викрито також нинішнього власника цього підприємства, який підбурював покупця до підкупу судді, депутата та його спільника, щоб землю цього підприємства остаточно вивели в приватну власність», – додали в СБУ.



На підставі зібраних доказів депутату райради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Злочинні дії його спільника, адвоката, кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Крім того, підозру отримав керівник агропідприємства за ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

У коментарі ZAXID.NET Орест Самотяга зазначив, що ніяких хабарів він ні від кого не вимагав і не давав. До цієї справи він не причетний, а є простою людиною, яка все життя обробляла землю і вирощувала хліб.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу усім учасникам. Триває розслідування для встановлення обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.