Посадовця суд засудив до 5 років 5 місяців позбавлення волі

На Прикарпатті екс-посадовця Держекоінспекції Карпатського округу засудили до 5 років 5 місяців за ґратами за хабар. Чоловік від підприємця отримав 57 тис. гривень талонами на пальне. За неправомірну вигоду обіцяв зменшити штрафи за екологічні порушення, які екоінспекція виявили на земельній ділянці орендованій підприємцем.

Під час досудового слідства слідчі Територіального управління ДБР у Львові та працівники Департаменту стратегічних розслідувань виявили, що у травні 2021 року начальник відділу управління державного екологічного нагляду в Івано-Франківській області Державної екологічної інспекції вимагав у приватного підприємця хабар. За гроші чиновник обіцяв, що допоможе залагодити справу про завдані збитки екології, які виявили екоінспектори на земельні ділянці, яку орендував бізнесмен. Посадовець зазначив, що в іншому разі підприємця може загрожувати кримінальна відповідальність.

«У травні 2021 року посадовця під час отримання хабара правоохоронці викрили на території автозаправної станції в селі Гериня Калуського району. Чоловік тоді одержав від підприємця талони на пальне, вартістю майже 57 тис. грн. За таку винагороду він гарантував позитивне вирішення питання щодо зменшення штрафних санкцій та непритягнення підприємця до кримінальної відповідальності за виявлені порушення на ділянці, якою той користувався», – повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області в понеділок, 6 листопада.

Чоловіка з талонами на пальне затримали на заправці

Івано-Франківський міський суд визнав винним колишнього начальника відділу управління державного екологічного нагляду в Івано-Франківській області Державної екологічної інспекції Карпатського округу в кримінальному правопорушенні за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання і одержання неправомірної вигоди посадової особою).

Екс-чиновника засудили до 5 років 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вироком суду засудженого позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком 3 роки. На вирок може бути подана апеляційна скарга.