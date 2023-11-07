Заступницю керівника київського іподрому затримали на хабарі

У Києві правоохоронці затримали посадовицю іподрому. За даними слідчих, жінка та інші посадовці вимагали 108 тис. грн від керівника благодійного фонду. Про це у вівторок, 7 листопада, повідомили у прес-службі Департаменту стратегічних розслідувань.

«За укладання договору оренди приміщенням для зберігання благодійної допомоги фігуранти вимагали від керівника фонду 108 000 гривень неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні.

Заступницю керівника київського іподрому правоохоронці затримали у понеділок, 6 листопада, під час отримання першої частини хабара – 18 тис. гривень.

Правоохоронці вирішують питання щодо оголошення посадовиці про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Затриманій загрожує до 10 років ув’язнення. Також правоохоронці встановлюють особи всіх причетних до корупційної схеми.