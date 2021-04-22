Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту на проспект Степана Бандери, а також ще чотирьох інших вулиць Києва, повідомив адвокат В’ячеслав Якубенко, який представляв у суді Український інститут національної пам’яті.

За його словами, апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії «Свобода», П. Богомазова, та Українського інституту національної пам’яті.

Таким чином, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 року №559/559 «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві», яким було перейменовано:

вулицю Баумана – на вулицю Януша Корчака;

вулицю Кутузова – на вулицю Генерала Алмазова;

вулицю Суворова – на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова – на провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський – на проспект Степана Бандери.

Нагадаємо, в лютому 2021 року організація «Громадський контроль і порядок» домоглася в суді повернення перейменованим вулицям старих назв.

Це була друга спроба скасувати перейменування вулиць через ОАСК. Перша була зроблена в червні 2019 року і ОАСК став на бік позивачів, але тоді апеляційний суд також це рішення ОАСК скасував.