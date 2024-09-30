Хмельницький апеляційний суд оштрафував експосадовицю Ніну Магур за отримання 5000 доларів хабара

Хмельницький апеляційний суд посилив покарання ексначальниці Служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніні Магур за зловживання службовим становищем. Посадовиця вимагала у подружжя 5000 доларів хабара за сприяння у всиновленні дитини. За це суд першої інстанції призначив посадовиці 68 тис. грн штрафу, а апеляційний суд збільшив його вдвічі.

Як йдеться у вироку від 24 вересня, у 2021 році до обвинуваченої звернулося подружжя, яке хотіло всиновити хлопчика з Хмельницького дитбудинку. Тоді Ніна Магур сказала парі, що допоможе й вплине на рішення директора закладу, якщо вони заплатять їй 5000 доларів. 13 липня 2021 року посадовиця отримала гроші.

У суді Ніна Магур визнала свою вину частково. Зазначила, що у лютому 2021 року до неї із документами прийшла жінка, яка хотіла усиновити дитину. У договорі оренди обвинувачена побачила меншу площу квартири, ніж необхідна для поселення малолітнього. Тож для вирішення цього питання вона телефонувала начальнику Служби у справах дітей Хмельницької міської ради та консультувалася з юристами. Згодом посадовиця дізналася від пари, що вони встановили контакт із одним хлопчиком, тож з’ясувала для них стан здоров’я дитини. Тоді, за словами Ніни Магур, 13 липня 2021 року до неї прийшла жінка, подякувала за допомогу, поклала конверт і пішла. Гроші посадовиця сховала в сейф, потім у сумку, а згодом – у стіл, де їх і знайшли правоохоронці.

Водночас потерпіла повідомила у суді, що це Ніна Магур натякнула їй на фінансову винагороду. Чиновниця начебто сказала: «Нікому не вір…». І жестом правої руки показала пʼять пальців, натякаючи про необхідність надати їй 5 000 доларів.

Відтак, суд першої інстанції визнав посадовицю винною за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) й призначив 68 тис. грн штрафу. На вирок подали апеляцію в Хмельницький апеляційний суд, який збільшив розмір штрафу до 136 510 грн.