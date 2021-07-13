Чиновницю затримали після отримання грошей

Співробітники управління стратегічних розслідувань та слідчі слідчого управління поліції в Хмельницькій області затримали начальницю Служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації на вимаганні хабаря у розмірі в 5 тис. доларів США за усиновлення дитини. Про це повідомили у прокуратурі Хмельницької області.

За даними слідства, за сприяння у прийнятті рішення про усиновлення малолітньої дитини жінка вимагала 5 тис. доларів США.

Як встановили оперативники, посадовиця організувала «схему» додаткового заробітку – вимагання «винагород» за розв'язання питань, пов’язаних з усиновленням.

фото прокуратури Хмельницької області

«За сприяння у підготовці та затвердженні необхідних документів для подальшого усиновлення малолітньої дитини керівник структурного підрозділу ОДА вимагав від потенційних усиновителів 5000 доларів США неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

У вівторок, 13 липня, чиновницю було затримано одразу після отримання коштів.

На даний час проводяться обшуки за місцем роботи та проживання затриманої особи. Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру за ч.3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Хоча в прокуратурі та в поліції не називають імені затриманої особи, однак як свідчить інформація на сайті Хмельницької ОДА очільницею Служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації є Магур Ніна Іванівна.