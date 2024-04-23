Винуватець смертельної ДТП у Володимирці проведе 3 роки у тюрмі

Волинський апеляційний суд виніс вирок Святославу Хомичу за вчинення смертельної ДТП на Рівненщині. Чоловік врізався на своєму позашляховику у ВАЗ, внаслідок чого водій останнього загинув. Володимирецький районний суд призначив обвинуваченому три роки іспитового строку, однак апеляційний суд посилив покарання до трьох років тюрми.

Як йдеться у вироку від 18 квітня, аварія сталася ввечері 16 липня 2022 року у місті Володимирець Вараського району. На перехресті вулиць Шевченка та Повстанців водій автомобіля Toyota Land Cruiser 150 не пропустив ВАЗ 21703, який рухався головною дорогою. Після зіткнення Святослав Хомич втік із місця події, а 39-річний водій ВАЗ від отриманих травм помер наступного дня у лікарні. Через кілька днів винуватець аварії все ж прийшов до поліції.

«До обставин, що пом’якшують покарання апеляційний суд відносить щире каяття, а також добровільне відшкодування завданої шкоди. Враховує суд і конкретні обставини вчиненого, зокрема тяжкі та незворотні наслідки – загибель людини, а також факт залишення обвинуваченим місця ДТП», – повідомляють у суді.

Волинський апеляційний суд скасував вирок Володимирецького районного суду, який призначив три роки іспитового терміну, й ухвалив новий – три роки ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.