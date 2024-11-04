Нежитлову будівлю на вул. Стрийській, 338 збудували без документів

Західний апеляційний господарський суд зобов’язав ПП «Джеремі» демонтувати самобуд на вул. Стрийській, 338. Будівлю звели на комунальній ділянці без дозволів, а потім кілька разів перепродали.

Йдеться про ділянку площею 0,03 га на вул. Стрийській, 338 у Львові, що перебуває в комунальній власності Львівської міськради. Однак упродовж років фактично цією ділянкою користується ПП «Казка 74», хоча міська рада дозволів на це не давала. На ційділянці розташована нежитлова будівля загальною площею 162,4 м2, що належить ПП «Джеремі». Однак міськрада чи ДАБК містобудівні умови та обмеження чи інші дозволи на будівництво цієї будівлі не видавали.

Через самобуд міська рада не може користуватись комунальною землею, тому звернулась до суду з вимогою демонтувати будівлю і звільнити ділянку. Під час судового розгляду з’ясувалось, що первинно право власності на майно на вул. Стрийській, 338 площею 145 м2 було зареєстроване ще у 2008 році за підприємцем Євгеном Михайлівим на підставі рішення Господарського суду. Пізніше цю реєстрацію скасували у Верховному Суді, однак у 2009 році він встиг продати майно на ПП «Мотор», а у березні 2023 року державний реєстратор Солонківської сільської ради Ігор Душек зареєстрував право власності за ПП «Казка 74». Через три місяці компанія продала вже розбудований самобуд ПП «Джеремі».

У квітні 2024 року Господарський суд зобов’язав ПП «Джеремі» звільнити комунальну ділянку та демонтувати самобуд. Крім цього, суд вирішив припинити право власності за компанією на будівлю площею 162,4 м. Це рішення компанія намагалась оскаржити в апеляції, однак у жовтні суддя Західного апеляційного господарського суду Оксана Зварич залишила чинним рішення господарського суду про демонтаж самобуду. Цю постанову можна оскаржити в касації.

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Джеремі» зареєстроване в січні 2023 року у Львові на вул. Гашека, 17 та займається оптовою торгівлею. Одноосібною власницею і директоркою компанії є мешканка Кам’янка-Бузької Ольга Оліяр.