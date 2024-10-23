Йдеться про невеликий охоронний будинок (на фото праворуч) поруч із самовільно збудованим офісником у парку культури

Західний апеляційний господарський визнав законність знесення будинку охорони та паркану на вул. Лижвʼярській, яку збудували без відповідних документів у межах парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького. ТзОВ «Грін Девелопмент» із 2020 року незаконно користується ділянкою, на якій збудувало самобуд.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,10 га на вул. Лижвʼярській, 42, що розташована в межах парку. У 2009 році Львівська міська рада передала цю ділянку в оренду на 10 років для обслуговування адміністративного будинку за рахунок земель житлової та громадської забудови. Землю отримала дружина тоді депутата обласної ради від «Партії Регіонів» Олега Баляша Оксані Баляш.

У 2014 році міська рада вилучила ділянку і повернула її до меж парку. Цю ухвалу Осана Баляш безуспішно намагалась оскаржити в суді, тому право користування ділянкою в неї завершилось у 2020 році.

Поки тривали судові розгляди, адмінбудівлю в парку культури частково збудували, а у 2016 році ТзОВ «Грін Девелопмент» зареєструвало право власності на будівлю площею 1397,7 м2 та будівлю охорони площею 9,6 м2 охорони. У 2022 році фахівці ЛМР обстежили комунальну ділянку та виявили, що «Грін Девелопмент» фактично використовує її без дозвільних документів. Крім цього, забудовник незаконно встановив бетонну огорожу і ворота. При цьому, забудовник не отримував від міста чи ДАБК дозволів на це на будівництво, тому фактично збудвав адмінбудівлю в парку незаконно.

Натомість представник забудовника в суді розповів, що у 2008 році Оксана Баляш купила в ДП «Сімексбуд» нежитлові будівлі площею 735,1 м2 й, власне, цей будинок розбудували до 1397,7 м2, а поруч збудували будинок для охорони. Хоча насправді на момент реконструкції старого будинку на ділянці вже не було. Водночас упродовж 10 років компанія сплачувала ЛМР за користування землею й після закінчення терміну оренди зверталася до депутатів за продовженням, однак отримала відмову.

Міськрада кілька років боролася з незаконною розбудовою офісного центру на території парку культури, а ДАБК винесла низку приписів про зупинку будівництва. Попри це, у 2015 році обласна інспекція ввела у експлуатацію реконструйований під офісний центр будинок, тоді як документи на будинок охорони взагалі були відсутні.

У березні 2023 року Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Грін Девелопмент» усунути перешкоди для користування комунальною ділянкою на вул. Лижвʼярській, 42 та демонтувати невеликий будинок охорони. Забудовник намагався оскаржити це рішення в апеляції, однак 21 жовтня суддя Західного апеляційного господарського суду Оксана Зварич залишила рішення суду першої інстанції без змін.

Додамо, що ТзОВ «Грін Девелопмент» зареєстроване у 2016 році на вул. Лижвʼярській, 42 у Львові. Директором та одноосібним власником компанії є мешканець Зимної Води Андрій Леньо, хоча до 2017 року компанія належала Оксана Баляш. За даними YouControl, компанія і досі має звʼязки з групою фірм родини Баляшів.