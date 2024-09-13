Смертельна аварія на вулиці Макарова у Рівному сталася 16 жовтня 2018 року

Рівненський апеляційний суд виніс вирок 25-річному водію Opel Movano, який збив на смерть 13-річну дівчинку. Обвинувачений перевищив допустиму швидкість руху й не встиг загальмувати, коли малолітня виїхала самокатом на дорогу. За скоєне чоловіку призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 9 вересня, аварія на вулиці Макарова у Рівному сталася ввечері 16 жовтня 2018 року. Ярослав Пасічник, який керував мікроавтобусом Opel Movano, збив 13-річну Олександру Пивовар. Зі слів очевидців, дівчинка раптово виїхала самокатом на проїзну частину. Унаслідок зіткнення з автомобілем вона отримала тяжкі травми, від який померла 4 листопада 2018 року в лікарні у Туреччині.

За даними слідства, обвинувачений рухався зі швидкістю 98,5-102,5 км/год, при допустимій нормі – 50 км/год. Однак, і малолітня перетинала дорогу поза межами нерегульованого пішохідного переходу.

Під час судового розгляду справи Ярослав Пасічник свою вину визнав і щиро розкаявся, він також компенсував рідним дівчинки 200 тис. грн. Втім, матір загиблої та прокурор наполягали призначити обвинуваченому 5 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Головуючий суддя Святослав Гладкий визнав Ярослава Пасічника винним за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), втім звільнив від основного покарання та призначив три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в касаційному суді.