Олексій Арестович вирішив звільнитися за власним бажанням на тлі суперечливих заяв про падіння ракети на житловий будинок у Дніпрі

Олексій Арестович написав заяву про звільнення посади позаштатного радника голови Офісу президента. Відповідну заяву він опублікував на офіційній сторінці у Facebook 17 січня.

У заяві вказано, що він просить звільнити його за власним бажанням. Тепер цю заяву має підписати керівник ОП Андрій Єрмак.

«Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, значить, у відставку», – повідомив Олексій Арестович.

17 січня Олексій Арестович опублікував заяву на звільнення на сторінці у Facebook

Зазначимо, 14 січня Росія здійснила черговий обстріл України, внаслідок чого ракета влучила у житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Внаслідок падіння ракети загинули щонайменше 44 людини, серед яких четверо дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, тож кількість жертв може зрости.

Після цього Олексій Арестович під час ефіру на YouTube-каналі російського громадського діяча Марка Фейгіна заявив, що на багатоповерхівку в Дніпрі могла впасти ракета, яку збила українська протиповітряна оборона. Після цього громадськість та група народних депутатів почали вимагати його звільнення. Після скандалу Олексій Арестович опублікував пост із вибаченням, однак пізніше назвав його помилковим та видалив.

Своєю чергою, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Дніпру надзвукові ракети Х-22 й Україна не має засобів, здатних збивати такі ракети.