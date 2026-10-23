За дві спроби втечі священник взяв у киянина загалом понад 16 тис. доларів

Закарпатські правоохоронці затримали 59-річного архімандрита ПЦУ Антонія (Дмитра Хвіца) під час другої спроби переправити до Словаччини мешканця Києва. У священника також вилучили канабіс.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 23 жовтня, за домовленістю киянин мав потрапити за кордон не через пункт пропуску, а через ліс. Архімандрит зустрів його на залізничному вокзалі та повіз у напрямку Великого Березного. Дорогою ухилянт передав йому 15 тис. доларів.

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На околиці села Стричава чоловіка висадили, показали напрямок і залишили самого шукати шлях через ліс у бік Словаччини. Вночі прикордонники затримали киянина поблизу села Забрідь Ужгородського району, а через два дні і його переправника.

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«Після невдалої спроби священник знову запропонував допомогти з незаконним переходом кордону, уже за меншою ціною – 1100 доларів. Під час цієї спроби архімандрита викрили. Виявлені в нього готівку та канабіс вилучили. Наркотики відправили на експертизу», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного. За даними ZAXID.NET, йдеться про архімандрита Православної церкви України Антонія (Хвіца). Суд взяв священника під варту.

За організацію незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України) йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна.