Гроші з продажу годинників передадуть для придбання військових облігацій

Агентство з розшуку та менеджменту активів провело аукціони, продавши 19 з 20 годинників підозрюваного у державній зраді екснардепа Віктора Медведчука. Годинники продали за майже 7 млн грн, повідомили у пресслужбі АРМА 25 вересня.

Агентство провело два аукціони на «Прозорро.Продажі» 6 та 25 вересня. Під час аукціонів продали 19 із 20 лотів на загальну суму 6,9 млн грн.

Зазначається, серед проданих лотів – годинник Parmigiani Fleurier із зображенням Оксани Марченко. Його придбали за 485 тис. грн – стартова ціна лота становила 302 тис. грн.

Найдорожчим лотом став годинник Patek Philippe, який продали за 1,27 млн грн. Крім того, за 1,1 млн продали годинник Breguet 4416К.

Гроші з аукціону підуть на купівлю військових облігацій. Наразі агенство перевіряє нових власників на доброчесність.

У пресслужбі АРМА зазначили, що наступного аукціону проведуть торги за останній годинник Медведчука – Dolce & Gabbana із попередньою вартістю в майже мільйон гривень.

Нагадаємо, на аукціони колекцію годинників Медведчука виставили 23 серпня. Тоді у пресслужбі АРМА повідомили, що загальна вартість колекції – 10 млн грн.