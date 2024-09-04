Українець має шанс поборотися за найсоліднішу індивідуальну нагороду

Авторитетне французьке видання France Football опублікувало претендентів на «Золотий м'яч» 2024 року. До списку потрапив і форвард збірної України Артем Довбик. Церемонія нагородження відбудеться 8 жовтня.

Нагадаємо, минулий сезон українець провів за іспанську «Жирону». У складі каталонців він фінішував на третій сходинці чемпіонату Іспанії й допоміг команді вперше в історії вийти у Лігу чемпіонів. Щобільше, сам Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 м'ячі, та отримав трофей Пічічі.

Влітку 2024 року Артем змінив клуб і перейшов до італійської «Роми». За римлян українець наразі провів 3 матчі без результативних дій. Довбик також не зумів зарекомендувати себе на Євро-2024, де зі збірною України не зміг подолати груповий етап турніру.

Цікаво, що 20 років тому «Золотий м’яч» вже отримував один українець, який теж виступав в Серії А – Андрій Шевченко з «Мілана». Востаннє він був номінований на цю нагороду в 2006 році, тож Довбик став першим українцем за останні 18 років, який знову потрапив до списку претендентів на почесний трофей.

Список претендентів на «Золотий м’яч» за всю історію України: