Артем Довбик став претендентом на здобуття «Золотого м'яча»
Авторитетне французьке видання France Football опублікувало претендентів на «Золотий м'яч» 2024 року. До списку потрапив і форвард збірної України Артем Довбик. Церемонія нагородження відбудеться 8 жовтня.
Нагадаємо, минулий сезон українець провів за іспанську «Жирону». У складі каталонців він фінішував на третій сходинці чемпіонату Іспанії й допоміг команді вперше в історії вийти у Лігу чемпіонів. Щобільше, сам Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 м'ячі, та отримав трофей Пічічі.
Влітку 2024 року Артем змінив клуб і перейшов до італійської «Роми». За римлян українець наразі провів 3 матчі без результативних дій. Довбик також не зумів зарекомендувати себе на Євро-2024, де зі збірною України не зміг подолати груповий етап турніру.
Цікаво, що 20 років тому «Золотий м’яч» вже отримував один українець, який теж виступав в Серії А – Андрій Шевченко з «Мілана». Востаннє він був номінований на цю нагороду в 2006 році, тож Довбик став першим українцем за останні 18 років, який знову потрапив до списку претендентів на почесний трофей.
Список претендентів на «Золотий м’яч» за всю історію України:
- Андрій Шевченко (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006)
- Олександр Шовковський (1999)
- Олексій Михайличенко (1988, 1989, 1991)
- Олександр Заваров (1986, 1987, 1988, 1989)
- Олег Кузнєцов (1988, 1989)
- Анатолій Дем'яненко (1985, 1988)
- Павло Яковенко (1986)
- Ігор Бєланов (1986)
- Олег Протасов (1985)
- Олег Блохін (1974, 1975, 1976, 1981)
- Леонід Буряк (1975)
- Євген Рудаков (1971, 1972)
- Володимир Мунтян (1969)
- Анатолій Бишовець (1967)
- Юрій Войнов (1959)