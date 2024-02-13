Що подарувати на День закоханих

Свято кохання вже майже на порозі, тож треба готувати подарунок для своєї половинки. А що може бути кращим сюрпризом, ніж стильний та високотехнологічний ноутбук? Цей елегантний пристрій не тільки має привабливий зовнішній вигляд, але і є надійним помічником у повсякденних справах.

Zenbook 14 OLED – це втілення технологічного прогресу, що легко впорається з завданнями будь-якої складності як у роботі, так і у навчанні. Крім того, це один з перших ноутбуків, обладнаних штучним інтелектом, що дозволить випробувати всі можливості на максимум.

Витончений стиль

Zenbook 14 OLED – винятковий ультрапортативний ноутбук з 14-дюймовим екраном, який не лише вражає своїм елегантним дизайном, але й надзвичайно ефективно працює. Завдяки його компактному металевому корпусу, товщиною всього 14,9 мм та вагою лише 1,2 кг, цей пристрій можна легко брати з куди заманеться.

Модель доступна у двох благородних кольорах:

Foggy Silver – імлисте срібло;

Ponder Blue – задумливий синій.

Надзручний OLED-дисплей

Під час перегляду контенту на Zenbook 14 OLED відчувається справжній захват. Адже 14-дюймова панель ASUS Lumina OLED з аспектним відношенням сторін 16:10 та роздільною здатністю 3K (2880 x 1800 пікселів) буквально зачаровує насиченими кольорами, яскравістю і глибокими тонами чорного. А частота оновлення на рівні 120 Гц гарантує плавність відтворення динамічних сцен відео.

OLED-дисплей цього ноутбука забезпечує надзвичайно деталізоване та реалістичне зображення, представлене повним охопленням колірної гами DCI-P3 на рівні кінематографічних стандартів. Це забезпечить не тільки насолоду під час роботи та перегляду відео, але й повністю задовольнить вимоги професійного графічного дизайну.

Дисплей Zenbook 14 OLED гарантує приємний перегляд фільмів та серіалів разом з коханою людиною.

Інтелектуальні рішення

Ноутбук Zenbook 14 OLED вражає не лише своїм виглядом, а й внутрішнім наповненням. Зокрема передовим процесором Intel Core Ultra, який оснащений вбудованим модулем, що виконує функції нейронного процесора та сприяє прискоренню алгоритмів штучного інтелекту.

Відтак, він бере на себе частину завдань, які раніше виконував центральний процесор, що покращує продуктивність у програмах для відеоконференцій та забезпечує довший час автономної роботи від акумулятора.

Новий процесор, у поєднанні з інтегрованою графічною системою Intel Arc, створює потужну базу для виконання будь-яких завдань. Швидкісний SSD-накопичувач до 1 ТБ, 32 ГБ оперативної пам’яті та модуль Wi-Fi 6E забезпечують ефективність роботи та розваг. Попри ультракомпактний дизайн, Zenbook 14 OLED має повний набір роз’ємів, включаючи два Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI 2.1 і 3,5-мм аудіороз’єм.

А спеціально розроблений акумулятор витримує ще більше циклів заряджання, що продовжує його термін служби. Забезпечуючи до 15 годин автономної роботи, він дозволяє працювати за ноутбуком протягом усього дня в мобільному режимі. Щобільше, технологія USB-C Easy Charge дозволяє легко підзаряджати ноутбук від будь-якого адаптера живлення чи павербанка з роз’ємом USB-C.

ASUS Zenbook 14 OLED – без перебільшень ідеальний подарунок для коханого чи коханої до Дня закоханих. Дізнатися більше про модель, що об’єднує в собі красу, продуктивність та інтелектуальні рішення, можна за посиланням.