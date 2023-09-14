Ноутбуки ROG підходять як для ігор, так і для навчання / Фото ASUS

Ноутбуки бренду ROG (Republic of Gamers) завоювали популярність не тільки серед геймерів, але й серед студентів. Це пов’язано насамперед із тим, що навчання в сучасних умовах потребує потужних обчислень і мобільності.

Важливо, що бренд пропонує різноманітні моделі ігрових ноутбуків, які чудово підходять як для ігор, так і для навчання. Пропонуємо звернути увагу на три із них.

ROG Flow X13 (2023) GV302

ROG Flow X13 (2023) GV302 – це компактний 13,4-дюймовий ноутбук, оснащений у максимальній конфігурації 8-ядерним процесором AMD Ryzen 9 7940HS, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків, 32 гігабайтами швидкісної оперативної пам’яті та SSD місткістю 1 ТБ. Його сенсорний дисплей з роздільною здатністю WQXGA, частотою оновлення 165 Гц і співвідношенням сторін 16:10 може розкриватися на повні 360 градусів, тому пристрій може працювати і як звичайний ноутбук, і як планшет.

Хоча ROG Flow X13 створено з прицілом на геймерів, він чудово підходить для таких завдань, як розробка програмного забезпечення та 3D-моделювання. На ньому працюють усі сучасні ігрові рушії, як-от Unity, а також популярні системи проєктування, наприклад від Autodesk, тож за цим ноутбуком ви зможете розкрити свій потенціал і створити нову гру чи модель. Вивчаєте комп’ютерну графіку, редагування відео чи пробуєте сили в анімації або розробці ігор? ROG Flow X13 забезпечить вас усією необхідною обчислювальною потужністю.

Крім того, як і кожен пристрій у лінійці Flow, X13 здатен розширювати графічну потужність шляхом підключення до зовнішніх відеокарт серії XG Mobile. Ця графічна док-станція може містити відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків із максимальною графічною потужністю (TGP) 150 Вт, а також додаткові периферійні інтерфейси.

ROG Flow X13 2023-го модельного року є неймовірно компактним пристроєм. Товщина всього 16,7 мм та маса якихось 1,3 кг дозволяють легко помістити Flow X13 у звичайну сумку чи рюкзак. Технологія швидкого заряджання через порт USB-C відновлює заряд з 0 до 50% всього за 30 хвилин. Якщо вам хочеться попрацювати або пограти в дорозі, або в час, коли відсутнє електропостачання, X13 – це те, що потрібно.

ROG Strix G16/18 (2023) G614/814

Нові 16- та 18-дюймові ноутбуки ROG Strix G розраховані на шанувальників комп’ютерних ігор. Це абсолютно не дивно, враховуючи, що модель володіє потужністю повнофункціональних настільних ПК, а також чудовою портативністю. ROG Strix G підходять для студентів, які потребують сучасного «заліза» для ресурсомістких обчислень і мають бути мобільними. На вибір пропонується велика кількість конфігурацій ROG Strix G16/18, максимальна з яких складається з процесора Intel Core i9-13980HX, відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків, 32 гігабайт оперативної пам’яті та SSD на 1 ТБ.

Для того, щоб обчислювальні компоненти цих ноутбуків могли працювати на максимум, їх оснащено новітньою версією фірмової інтелектуальної системи охолодження ROG Intelligent Cooling, особливістю якої є рідкометалевий термоінтерфейс на процесорі та цілих три вентилятори охолодження, які не дадуть «машині» перегрітися.

ROG Strix G вигідно відрізняється від конкурентів продуманими деталями. Точковий візерунок на кришці дисплея гармонійно поєднується зі «штрихованими» вентиляційними отворами на нижній панелі корпусу. Велика прогумована вставка надійно утримує ноутбук на місці під час роботи та гри, а при перенесенні не дає йому вислизнути з пальців. Текстові елементи на поверхні корпусу невимушено нагадують про належність пристрою до серії ROG.

Моделі ROG Strix G можуть бути оснащені акумулятором ємністю 64 або 90 Вт·год, вони також підтримують заряджання через порт Type-C з потужністю до 100 Вт, що додасть зручності в дорозі чи при перебоях з електроживленням. Підтримка мережевих інтерфейсів Wi-Fi 6E та Ethernet означає мінімальні затримки при підключенні як до дротових, так і до сумісних бездротових мереж.

ROG Zephyrus G14 (2023) GA402

ROG Zephyrus G14 — це нова версія 14-дюймового ігрового ноутбука, який відомий своєю потужністю, портативністю та дизайном із дисплеєм AniMe Matrix на кришці пристрою, що дає змогу персоналізувати стиль пристрою.

У максимальній конфігурації він може похвалитися процесором AMD Ryzen 9 7940HS, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків, 32 гігабайтами оперативної пам’яті та SSD на 1 ТБ. Ретельно спроєктована система охолодження ROG Intelligent Cooling дозволяє забути про проблему перегріву: центральний і графічний процесори сполучені з випарною камерою, на процесор нанесено рідкий метал, розсіювати тепло допомагають два потужних вентилятори. Акумулятор на 76 Вт·год дозволяє працювати за ноутбуком упродовж тривалого часу, де б ви не були.

Цей ґаджет може бути оснащений виразною панеллю ROG Nebula HDR із частотою оновлення 165 Гц і підсвічуванням Mini LED. Варто відзначити, що цей та інші варіанти дисплея ноутбука відзначаються високою яскравістю, широким колірним охопленням і точністю відтворення кольорів, підтвердженою сертифікацією Pantone Validated. Спеціальний екранний шарнір дозволяє розгортати дисплей ноутбука на 180° для різних варіантів використання. Тож ROG Zephyrus G14 чудово підходить для тих, хто навчається працювати з графікою чи анімацією.

Ну і звісно, про AniMe Matrix. Цей матричний дисплей можна запрограмувати так, щоб на ньому відображалися текстові повідомлення або системні сповіщення. Або – щоб він реагував на джерело звукового сигналу чи відображав анімацію, яку користувач створив самостійно. Це допоможе зробити Zephyrus G14 по-справжньому унікальним!

Завдяки усьому перерахованому, ноутбуки ROG є ідеальним вибором для студентів, які шукають потужний компактний комп’ютер для навчання.

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