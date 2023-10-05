Мережа збирає 100 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ

На початку листопада знайома кожному з українців та найпотужніша за багатьма показниками торговельна мережа відсвяткує тридцяту річницю з моменту заснування.

Історія «АТБ» розпочалася у 1990-х роках з кількох невеличких гастрономів у Дніпрі. Завдяки стратегії динамічного розвитку та соціальній орієнтованості бізнесу сьогодні це мережа нашої незламності, форпост продовольчої безпеки всієї країни, стабільний наповнювач бюджетів усіх рівнів, дійсно народний бренд і, що особливо актуально в наші дні, надійна підтримка для ЗСУ.

«АТБ» започатковує унікальну ініціативу до річниці заснування

В «АТБ» запланували особливе і нетривіальне святкування. Компанія запровадила нову ініціативу та створила новий тренд на ринку – усі подарунки до ювілею конвертуються у донат для ЗСУ.

«Цього вкрай складного року нас чекають не яскравий концерт, розіграш призів і келихи шампанського – «АТБ» розпочинає потужний благодійний марафон зі збирання безпрецедентного стомільйонного доната для ЗСУ», – наголосили у компанії.

Ці кошти надалі спрямують на закупівлю необхідних нашим захисникам речей: сучасних дронів, багатофункціональних пікапів, військової спецтехніки, новеньких позашляхових вантажівок, карет швидких, засобів зв’язку тощо.

Компанія цього року за активну громадянську позицію та ініціативи, спрямовані на підтримку та допомогу українським військовим, отримала особисту подяку від головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного. Зараз «АТБ» планує об'єднати партнерів по бізнесу, вітчизняних виробників, постачальників, мільйони клієнтів та українське суспільство загалом задля того, аби наблизити найочікуваніший день для кожного українця.

Варто зазначити, що «АТБ» зі свого боку вже виділила таку саму суму, котру покладе до загальної скарбнички на ці потреби.

«Під час нашого святкування ми ставимо перед собою амбітну мету! Як визнані лідери, котрі формують нові унікальні тренди не тільки у галузі роздрібної торгівлі, але й для багатьох інших, ми хочемо започаткувати традицію. Впровадити для усього українського ринку гідну та своєчасну ініціативу. Спрямовувати кошти для святкування дня народження компанії на допомогу нашим захисникам, – повідомляє на своїй сторінці у Facebook Борис Марков, генеральний директор і голова Ради директорів корпорації «АТБ». – Тому найкращою відзнакою та подарунком для нас на ювілей буде донат на користь наших військових!».

Як можна долучитися до ініціативи «АТБ»

Аби кожен із мільйонів клієнтів «АТБ» міг долучитися до проєкту та зробити посильний внесок у наближення нашої омріяної перемоги, було створено спеціальну лімітовану колекцію товарів і сувенірної продукції. Так звана «Колекція єдності «АТБ»» містить фірмові стікери, футболки, худі, шкарпетки, чашки, блокноти та ще багато цікавого.

Значну частку коштів від продажу таких товарів витрачають на допомогу ЗСУ. Продукцію, підготовану до ювілею, можна знайти на поличках дискаунтерів мережі або замовили на сайті онлайн-магазину «АТБ».

Окрім того, є й можливість дистанційно задонатити напряму – за цими реквізитами.

«Закликаю всіх небайдужих підтримати нашу благодійну ініціативу! Долучитися до нас у цій благородній справі! Тільки разом ми є силою України!» – додав Борис Марков.

Нагадаємо, що, перейшовши з 24 лютого 2022 року на особливий режим роботи, «АТБ» забезпечує безперебійне постачання свіжих продуктів для мільйонів громадян. Компанія системно допомагає ЗСУ: на ці потреби передано вже десятки тонн провіанту, понад 1000 автомобілів спеціального призначення та стільки ж дронів різних типів. Загальна сума допомоги ЗСУ та цивільному населенню за час повномасштабного вторгнення перевищує 500 млн гривень. Станом на цю хвилину більш ніж чотири тисячі співробітників «АТБ» вступили до лав ЗСУ.

Протягом трьох десятків років «АТБ» постійно розширює мережу, покращує якість продукції та сервіс. У компанії висловили сподівання, що започаткована традиція консолідувати зусилля суспільства та бізнесу навколо допомоги ЗСУ стане унікальним трендом сучасності. В «АТБ» також закликали усіх долучитися до ініціативи та донатити заради вільного майбутнього.