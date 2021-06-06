4 червня президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення прокладання першої нитки труб російського газопроводу «Північний потік – 2»

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск «Північного потоку-2». Про це він заявив по завершенню тактико-спеціальних навчань підрозділів, які координуються МВС.

«Ми говоримо про реальні загрози. Путін вчора заявив про те, що перша нитка Північного потоку – 2 добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися деякий час далі, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо... що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу і тоді скажуть: «Дивіться, бачите, ось – тому пускаємо через Північний потік – 2», – цитує Авакова прес-служба МВС.

Міністр заявив, що ця інформація підтверджується даними розвідувальних органів, тому Україна розглядає різні сценарії й підсилює реагування, в тому числі на об’єктах критичної інфраструктури.

«Інформації розвідорганів у нас достатньо, тому ми, виходячи з цього, переглядаємо різні сценарії й підсилюємо реагування, в тому числі по об'єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, греблях, дамбах і так далі», – додав міністр.

Нагадаємо, що 4 червня президент Росії Володимир Путін оголосив про завершення прокладання першої нитки труб російського газопроводу «Північний потік – 2». Робота з укладання другої нитки триває.

«Північний потік – 2» прокладають двома нитками по дну Балтійського моря. Ними російський газ повинен надходити в Німеччину через морські території РФ, ФРН, Фінляндії, Швеції та Данії. Протяжність трубопроводу становитиме понад 1,2 тисячі км, а потужність – 55 мільярдів кубометрів на рік.

Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу – кілька мільярдів доларів на рік. У Кремлі запевняють, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску газопроводу.