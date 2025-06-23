Моторний човен налетів на надувний, в якому перебували батько і син

У селі Касперівці на Тернопільщині на річці Серет вночі зіткнулося двоє човнів. Внаслідок зіткнення загинув 56-річний чоловік, який перебував в одному із них. В поліції розпочали кримінальне провадження через аварію на воді.

Під час перевірки стало відомо, що близько 23:00 22 червня моторний човен Daitona на річці Серет наїхав на надувний човен, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 23 червня. Поліцейські встановили, що в моторному човні на момент аварії перебували шестеро людей, а в гумовому – двоє, батько з сином.

У результаті удару чоловіки з надувного човна попадали у воду. Місцеві жителі, яких покликали на допомогу, витягнули з води постраждалих, повідомили ZAXID.NET в пресслужбі ДСНС Тернопільщини. Медики швидкої допомоги не змогли врятувати 56-річного чоловіка.

Поліцейські наразі з'ясовують, хто саме керував моторним човном, встановлюють усі обставини зіткнення й перевіряють, чи були човни обладнані відповідними світловими елементами.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху водного транспорту, що спричинило загибель людей). Людині, яка керувала моторним човном загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо його причетність до смерті 56-річного жителя Касперівців доведуть в суді. Наразі човни поліцейські вилучили і відправили на штрафмайданчик.