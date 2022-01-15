Авіакомпанія Air Ocean зупинила всі польоти Україною
Відновити рейси обіцяють за два місяці
Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines призупинила всі польоти Україною через затримку із постачанням літаків. Авіакомпанія літала на внутрішніх рейсах з Києва та Львова.
Як повідомили у прес-службі авіакомпанії у суботу, 15 січня, Air Ocean скасовує всі внутрішні рейси в Україні з 15 січня до 15 березня. Причиною призупинення польотів у компанії назвали необхідність планового техобслуговування наявних літаків Ан-148 та затримку з постачанням нових суден.
Пасажирам, які придбали квитки на ці дати автоматично повернуть гроші на картку, якою вони платили за квиток або ж пропонують зберегти ці гроші в особистому кабінеті на сайті авіакомпанії та отримати знижку 50% на майбутні рейси.
Нагадаємо, що авіакомпанія Air Ocean Airlines запустила перші рейси 21 листопада 2021 року. Рейси виконувались із Києва у Львів, Запоріжжя, Чернівці, Харків, а також зі Львова в Запоріжжя та Харків.
Флот компанії налічує два літаки Ан-148 2011 та 2012 року випуску відповідно. Ще один літак компанія планувала отримати наприкінці січня.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.