Авіакомпанія виконувала внутрішні рейси з Києва та Львова

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines призупинила всі польоти Україною через затримку із постачанням літаків. Авіакомпанія літала на внутрішніх рейсах з Києва та Львова.

Як повідомили у прес-службі авіакомпанії у суботу, 15 січня, Air Ocean скасовує всі внутрішні рейси в Україні з 15 січня до 15 березня. Причиною призупинення польотів у компанії назвали необхідність планового техобслуговування наявних літаків Ан-148 та затримку з постачанням нових суден.

Пасажирам, які придбали квитки на ці дати автоматично повернуть гроші на картку, якою вони платили за квиток або ж пропонують зберегти ці гроші в особистому кабінеті на сайті авіакомпанії та отримати знижку 50% на майбутні рейси.

Нагадаємо, що авіакомпанія Air Ocean Airlines запустила перші рейси 21 листопада 2021 року. Рейси виконувались із Києва у Львів, Запоріжжя, Чернівці, Харків, а також зі Львова в Запоріжжя та Харків.

Флот компанії налічує два літаки Ан-148 2011 та 2012 року випуску відповідно. Ще один літак компанія планувала отримати наприкінці січня.