Авіація та флот ЗСУ провели навчання в акваторії Азовського моря

ЗСУ відпрацювували завдання з відбиття повітряного нападу кораблями за підтримки авіації

СуспільствоЮрій Братюк, 15 березня5430

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Авіація та флот ЗСУ провели навчання в акваторії Азовського моря
фото з відкритих джерел
Флот відпрацьовував ведення вогню по надводній цілі.

А п'ятницю, 15 жовтня, в акваторії Азовського моря відбулась перевірка бойової готовності чергових сил авіації та флоту ЗСУ.

За повідомленням прес-служби ООС командування ООС перевірив бойову готовність чергових сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів ВМС.

Зазначається, що кораблі Об'єднаних сил за сигналом тривоги здійснили вихід із пункту базування у визначений район акваторії моря. В ході виконання спільних заходів відпрацьовувалися завдання відбиття повітряного нападу кораблями, підтримки авіацією дій корабельно-катерного угруповання та ведення вогню штатного озброєння кораблів по надводній цілі.

Прес-служба ООС опублікувала відео з навчань.

Під час переходу морем кораблі здійснювали маневри та шикування в різні бойові строї – ордер протиповітряної оборони, похідний стрій кільватера, бойовий стрій фронту.

За підсумками навчання, перевірка бойової готовності та тренування показало відмінну злагодженість кораблів та авіації, їх здатність виконувати бойові завдання точно, влучно та у встановлені терміни.

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