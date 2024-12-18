Пенні Вонг та Андрій Сибіга під час зустрічі у Києві 18 грудня 2024 року

Австралія виділить близько 42 млн доларів Європейському банку реконструкції та розвитку, аби допомогти Україні отримати доступ до додаткових кредитів. Про це повідомила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві 18 грудня.

Вонг пояснила, що внесок у 42 млн доларів допоможе Україні отримати доступ до кредитів на майже 400 млн доларів протягом наступних 10 років. Гроші планують спрямувати на повоєнну відбудову України. Ще 6,39 млн доларів Австралія передасть до Фонду енергетичної підтримки України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Пенні Вонг за рішення Австралії відновити повноцінну роботу свого посольства в Києві. Глава української дипломатії зазначив, що цей крок сприятиме зміцненню співпраці між двома державами.

Окрім цього, Андрій Сибіга звернувся до австралійської колеги із проханням надати Україні додаткову військову допомогу, зокрема броньовані машини Bushmaster. Також Україна просить Австралію врахувати її потреби при списанні військової техніки, яка перебуває на озброєнні армії.

Додамо, з початку повномасштабного російського вторгнення Австралія передала Україні допомоги на 1 млрд доларів, з них 880 млн – військова допомога. Нещодавно Австралія передала Силам оборони 49 танків Abrams та 14 катерів.