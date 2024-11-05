Sentinel 830R – це надувні човни з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats

В рамках оборонної допомоги Австралія надасть Україні 14 морських високоманеврених катерів RHIB. Про це 5 листопада повідомило Міністерство оборони Австралії.

Останній пакет військової підтримки від Австралії вартістю 14 млн доларів має зміцнити морську та берегову оборону України. В оборонному відомстві вважають, що морські катери Королівського флоту забезпечать Україні швидкісні та високоманеврені морські можливості.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Австралія надала понад 1,3 млрд доларів військової підтримки та понад 1,5 млрд доларів загальної підтримки уряду України.

«Україна продемонструвала свою спроможність зірвати триваючі атаки Росії з Чорного моря. Ми пишаємося тим, що можемо зробити свій внесок у цей життєво важливий морський захист за допомогою цього нового пакета», – наголосив віцепрем'єр-міністр Річард Марлес.

Sentinel 830R – це надувні човни з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats. Їх можна використовувати для виконання завдань як у річкових водоймах, так і в морських акваторіях. Катери швидко розгортаються та потребують мінімального обслуговування, що забезпечить українським військовим оперативну готовність виконувати завдання.

Допомога від Австралії

У жовтні стало відомо, що Австралія передасть Україні десятки танків Abrams, які перебували на озброєнні країни та замінюються новими моделями. Танки передадуть у межах нового пакета допомоги на 245 млн австралійських доларів (приблизно 164 млн доларів США).

Також Австралія на початку листопада передала Україні кілька плануючих бомб Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER), які зняла з озброєння Королівських військово-повітряних сил.