Австралійський канал зняв з ефіру радянську символіку на вимогу українців

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:569160

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Австралійський канал зняв з ефіру радянську символіку на вимогу українців
фото Facebook MKR
На шоу «Правила моєї кухні» за участю двох російських конкурсанток використали логотип програми із вмонтованими серпом і молотом

Австралійський телеканал Channel 7 відмовився від рекламного ролика із серпом та молотом на вимогу української громади Австралії, повідомив голова Союзу українських організацій Австралії (СУОА). Ролик використовувався в одному з кулінарних шоу.

«Заклик СУОА досяг своєї мети. Узгоджена, ефективна та скоординована кампанія показала силу громади та її членів. СУОА дякує всім, хто зробив свій внесок у командні зусилля», – написав Романів у Facebook.

Як повідомив «Укрінформ», ситуація набула розголосу у ЗМІ після того, як у нових серіях австралійського кулінарного шоу «Правила моєї кухні» (My Kitchen Rules, MKR) за участю двох російських конкурсанток використали логотип MKR із вмонтованими серпом і молотом. Українські дипломати та Союз українських організацій Австралії закликали авторів шоу і керівництво каналу зняти радянські символи, бо вони є символами нелюдського ставлення, геноциду та порушення прав людини.

Кампанію українських австралійців підхопило багато австралійських ЗМІ, а канал засипали дзвінками і звинуваченнями.

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