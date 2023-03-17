Австрія приєдналася до створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ подякував Австрії за її приєднання до роботи над створенням Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України

Він також повідомив, що на сьогоднішній день до складу основної групи вже входять 33 держави.

«Зі зростанням їх [держав-учасниць] числа зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності», – наголосив Кулеба.

Україна закликає створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у злочині російської агресії проти України. Створення трибуналу підтримали Європарламент та ПАРЄ своїми резолюціями.

Дмитро Кулеба раніше пояснював, що спецтрибунал – фактично єдина можливість притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти України.