Автобус з українцями з окупованого Донбасу потрапив у ДТП в Росії

Двоє пасажирів потрапили до лікарні у важкому стані

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 11:583100

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Автобус з українцями з окупованого Донбасу потрапив у ДТП в Росії
фото Управління МНС РФ у Тульській області
Автобус із громадянам України прямував з Москви у зону російської окупації на Донбасі

Внаслідок зіткнення пасажирського мікроавтобуса з українцями та вантажівки у Єфремівському районі Тульської області постраждали три людини. Про це повідомляє Управління МНС РФ у Тульській області.

Аварія сталася у ніч проти 6 червня.

«Минулої ночі на 315 км федеральної траси М-4 «Дон» зіткнулися мікроавтобус Mercedes, який прямував з Москви до Донецька, і вантажівка Hino. Внаслідок ДТП постраждали три людини», – йдеться у повідомленні.

Згідно з попередніми даними, в мікроавтобусі перебувало 16 осіб, усі вони – громадяни України.

Як пише ТАСС, у постраждалих діагностовано забої, травми голови і хребта. Стан двох людей оцінюють як важкий.

Одна з імовірних причин ДТП – водій вантажівки заснув за кермом, а потім в’їхав у автобус, що зупинився на узбіччі. Також розглядають версію несправності автомобіля.

До слова, перевезення пасажирів з Росії на територію окупованих районів Донеччини та Луганщини є незаконними, оскільки Україна закрила ділянку кордону між РФ та зоною окупації для транспортного руху.

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