В Москві затримали українця за підозрою в контрабанді до України військової техніки

Міністерство закордонних справ України отримало офіційне повідомлення від Росії про затримання українця, повідомила речниця українського зовнішньополітичного відомства Мар'яна Беца.

За її словами, українця затримали 31 травня.

«З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула», – додала Беца.

Отримано офіц повідомлення органів РФ про затримання 31.05.18 громадянина України. З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 4, 2018

Раніше адвокат Ігор Чудковський повідомив, що українця затримали в Москві, пише «Громадське радіо».

«Йому інкримінується контрабанда в Україну запчастин до військової техніки. Але затриманий він не під час проходження кордону. Хоча контрабанда зазвичай кваліфікується тільки на кордоні», – уточнив він.

Адвокат повідомив, що буде звертатися до посольства України в РФ, щоб допомогти українцеві.