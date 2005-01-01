Арештованому в Росії українцеві Павлу Грибу заборонили отримувати грошові перекази

СуспільствоВолодимир Пиріг, 4 червня560

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Рідним Павла Гриба, якого влітку минулого року в Білорусі викрала російська ФСБ, заборонили переказувати йому кошти в краснодарський слідчий ізолятор, повідомив батько українця Ігор Гриб.

«Держфінмоніторинг РФ заблокував переказ коштів на рахунок Павла. Така інформація отримана за підсумками відвідування Павла в СІЗО Краснодара українськими консулами минулого тижня. Довго ми вимагали від адміністрації СІЗО дозволити Павлу купувати (за власні кошти) життєво необхідні ліки та продукти харчування. І ось новий “хід” російської сторони. Іншого слова, як ЗНУЩАННЯ важко підібрати», – написав він у Facebook.

Також батька Гриба непокоїть те, як відсутність чистої води і необхідних ліків позначаться на стані хворого організму Павла.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше в краснодарському СІЗО заборонили приносити Грибу продукти і пошту.

Крім того, наприкінці квітня російський суд вчергове продовжив термін утримання Павла Гриба під вартою.

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