У Росії затримали трьох активістів з прапором України та плакатом на підтримку Сенцова

Активістів затримали за «порушення федерального закону про публічні заходи»

У суботу, 2 червня, в Санкт-Петербурзі під будівлею Петроградського районного суду затримали трьох активістів з українським прапором і плакатом на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє «ОВС-Інфо».

Активістів Ольгу Смирнову, Марію Кожеватову та Асани Мумджи затримали біля будівлі Петроградського суду, де мав відбутися суд над активістом Демократичного Петербурга Всеволодом Нелаєвим. Правоохоронці затримали всіх трьох за «порушення федерального закону про публічні заходи».

За інформацією джерела, Всеволода Нелаєва було затримано 1 червня під час пікету на підтримку Сенцова. Але причиною затримання стала його участь у першотравневій ході. Затриманих доставили у відділ поліції Петербурга. Смирнову відпустили з поліції без складання протоколу, а інші залишилися у відділі. На них складають протоколи за фактом повторного порушення порядку проведення публічного заходу.

Нагадаємо, що в Україні та світі відбулися акції на підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів.