31-річний водій автобуса збив ровериста на смерть

24-річний львів'янин загинув у ДТП біля села Бродки, недалеко від Львова. Чоловік їхав трасою на велосипеді, коли його збив автобус, повідомила прес-служба поліції у понеділок, 30 січня.

Аварія сталася напередодні у неділю, близько 10:20. За даними правоохоронців, водій автобуса Vanhool T-915, 31-річний житель Івано-Франківської області, збив на смерть велосипедиста. Загиблим виявився 24-річний львів’янин. З опублікованих поліцією фото помітно, що від удару чоловіка відкинуло на кількадесят метрів від місця зіткнення.

Від важких травм 24-річний велосипедист загинув на місці аварії (фото поліції)

Від отриманих внаслідок ДТП травм велосипедист помер на місці аварії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцеві аварії загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортом.