Поліція встановлює винуватого у ДТП на проспекті Червоної Калини

Пізно ввечері четверга, 26 січня, у Львові сталася аварія, у якій постраждав 30-річний пішохід. Львів'янина із травмами різної важкості забрали до лікарні. Чоловіка збив автомобіль Smart, коли він переходив дорогу, повідомили у поліції.

ДТП сталася близько 21:00 на Сихові. Автомобіль Smart MC рухався проспектом Червоної Калини у сторону центру. За даними поліції, саме водій легковика, 29-річний львів'янин, збив пішохода. Потерпілий – 30-річний мешканець Львова отримав різні травми та був госпіталізований.

У поліції встановлюють винного у цій ДТП та проводять розслідування. За порушення правил дорожнього руху карають трьома роками обмеження волі та позбавленням водійського посвідчення.