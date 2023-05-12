За новим маршрутом автобуси почнуть курсувати орієнтовно за місяць

Міський автобусний маршрут №17 продовжили до вул. Данила Апостола. Зараз кінцева зупинка маршруту розташована на вул. Рудненській, біля Львівського протезного заводу. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 12 травня.

Як розповів керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, автобуси №17 курсуватимуть з вул. Щурата через вул. Курмановича та Данила Апостола до сервісного центру МВС.

«До вул. Данила Апостола автобуси курсуватимуть після того, як поліція погодить паспорт маршруту. Також Залізнична районна адміністрація має облаштувати додаткові зупинки. Плануємо, що це буде, орієнтовно, через місяць», – зазначив Орест Олеськів.

Маршрут автобуса №17:

вул. Данила Апостола – вул. Курмановича – вул. Рудненська – вул. Гніздовського – вул. Широка – вул. Суботівська – вул. Блажкевич – вул. Калнишевського – вул. Повітряна – вул. Левандівська – вул. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Мазепи – вул. Миколайчука – вул. Щурата та в зворотному напрямку.

Міський маршрут №17 обслуговує приватний перевізник ТзОВ «Фіакр-Львів».