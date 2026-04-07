Південноафриканський композитор і лауреат премії «Греммі» Лебоганг Мораке подав позов проти коміка Лернмора Джонасі, звинувативши його у викривленні змісту пісні Circle of Life з мультфільму «Король Лев». Про це повідомляє Variety.

На думку автора пісні, комік навмисно спотворив значення пісні у подкасті та стендап-виступах і цим завдав репутаційної шкоди композитору. Лебоганг Мораке вимагає понад 20 млн доларів компенсації через неправильний переклад пісні.

Пісня Circle of Life була номінована на «Оскар» як найкраща оригінальна пісня та на «Греммі» як пісня року. Композиція починається з фрази Nants’ingonyama bagithi Baba, що перекладається як: «Слава королю, ми всі схиляємося перед королем». У позові автор посилається на епізод подкасту One54, де Лернмора Джонасі жартував, що цей рядок мовою зулу означає: «Дивіться, там лев. О Боже». Також, за даними позову, комік виголосив подібний жарт під час виступу 12 березня в Лос-Анджелесі.

Однак автор пісні вважає, що такі «вірусні висловлювання зашкодили діловим відносинам Мораке з Disney та його доходам від роялті, спричинивши понад 20 млн доларів збитків». Крім того, композитор вимагає ще 7 млн доларів штрафу.

У позову також зазначається, що комік подавав свій переклад «як факт, а не як жарт», тому, на думку автора пісні, це не підпадає під захист свободи слова, який зазвичай застосовується до пародії та сатири. Сам Лернмора Джонасі не коментував цей позов. Водночас під час свого туру США він опублікував відео в соцмережах, у якому назвав себе великим шанувальником творчості Мораке та запропонував записати спільне відео, щоб пояснити значення вступного співу з «Короля Лева».