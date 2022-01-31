Близько року тому німецький концерн Daimler оголосив, що перейменує себе на Mercedes-Benz, але не повідомив, коли це відбудеться. Агентству Bloomberg стало відомо, що зміна назви відбудеться 1 лютого.

Разом зі зміною назви з Daimler на Mercedes-Benz, компанія також змінить орієнтацію в автомобільній промисловості, щоб перейти на виробництво транспортних засобів з нульовими викидами та розробку програмного забезпечення.

Daimler також сподівається, що цей крок підвищить оцінку автовиробника, демонструючи, що він зосереджений на нових технологіях і цифрових функціях. Найбільшою прем'єрою Mercedes-Benz минулого року став EQS – електричний флагман, високотехнологічний седан класу люкс.