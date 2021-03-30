Банда із семи осіб напала на двох братів-підлітків, громадян України, в австрійському місті Грац. Внаслідок нападу один з братів отримав ножове поранення, повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

«Почесний консул України Фрідріх Мьостль перебуває на прямому контакті з шефом поліції міста. Повідомляє, що життю пораненого хлопця нічого не загрожує. Напад здійснила ціла банда – семеро осіб», – розповів посол пізно увечері в понеділок, 29 березня.

За його словами, щодо мотивів нападу, то поліція вважає, що це було пограбування. Розшук зловмисників триває, додав посол.

Як повідомило видання Heute, у неділю у Граці на двох братів, громадян України віком 17 та 15 років, напали кілька людей. За даними ЗМІ, коли постраждалі чинили опір, старшого брата бандити поранили ножем, а молодший дістав легкі поранення в обличчя.