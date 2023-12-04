У час, коли так хочеться вірити в те, що дива існують, бандуристи запрошують поринути в казку під звуки їхньої музики. Магія звучання народного інструмента дозволить принаймні на один вечір відволіктись від негараздів та відчути себе дитиною – навіть якщо на концерт ви вже прийшли зі своєю малечею.

При

Віртуозна гра на бандурі, всесвітньо відомі пісні, звучання яких знайоме кожному – «Jingle Bells», «Let it snow», «Happy New Year», «Миколай крокує до нас», «Щедрик», «Свята ніч» пролунають у Malevich Concert Arena. А ще – багато-багато сюрпризів, аби початок циклу різдвяних свят точно вам запам’ятався своїм теплом і затишком.

Окрім культурно-розважальної мети, музиканти ставлять перед собою за ціль зібрати кошти на протезування та реабілітацію Тараса Козуба – майстра традиційних музичних інструментів, воїна ЗСУ, який втратив руку внаслідок поранення під час виконання бойового завдання. Частина прибутку з концертів піде на підтримку Тараса.

Неочікувані, життєрадісні та позитивні музиканти вже готуються здивувати львівʼян та гостей міста. 6 грудня, 19:00, Malevich Concert Arena (проспект В'ячеслава Чорновола, 2).

Придбати квитки, щоб поринути у новорічну атмосферу разом із гуртом «Шпилясті кобзарі» можна за посиланням.

Вхід для військовослужбовців та дітей до 7 років – безплатний.

Колектив «Шпилясті кобзарі» виступатимуть у Львові

Що варто знати про гурт

«Шпилясті кобзарі» – колектив колоритних та запальних бандуристів під керівництвом ініціатора проєкту Bandura Style – Джусь Ярослава. Учасники багатьох телевізійних проєктів та шоу, зокрема «Україна має талант» та «Голос країни».

Музиканти виконують українські народні пісні у сучасному форматі, cover-версії світових та ретро-хітів, джазові стандарти, хіп-хоп, електронні треки, інструментальні мікси та багато іншого, і все це на бандурі!

Історія гурту налічує понад тисячу виступів у кільканадцяти країнах та містах. Манера гри гурту завжди дивує публіку та підіймає настрій. Наразі хлопці активно виступають для військових, ТРО, волонтерів, переселенців та долучаються до благодійних акцій на підтримку України.