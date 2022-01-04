Портрет Бандери на будівлі Тернопільської обласної ради офіційно є найбільшим в Україні

Банер із зображенням Степана Бандери, який вивісили на будівлі Тернопільської обласної ради, внесли у Книгу рекордів України як найбільший банер із Бандерою. Розмір зображення становить 20 метрів у висоту та 11 метрів у ширину (220 м2).

Про внесення банера у Книгу рекордів України 3 січня повідомив голова Тернопільської облради Михайло Головко. «1 січня 2022-го року ми встановили рекорд України! З нагоди 113-ої річниці від дня народження лідера ОУН, в Тернополі зафіксовано новий рекорд — розміщення на фасаді будівлі найбільшого банера з зображенням Степана Бандери. Розмір банера — 20 на 11 метрів. Дипломом Книги рекордів України нагороджено Тернопільську обласну раду!» – повідомив Михайло Головко на своїй сторінці в Facebook.

Встановили полотно 27 грудня, за кілька днів до відзначення дня народження провідника ОУН, а зафіксували рекорд після урочистої смолоскипної ходи 1 січня.

Банер на будівлі обласної ради провисить до кінця зими.

Додамо, що 3 січня Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту стосовно відзначення українцями дня народження провідника ОУН Степана Бандери, а саме проведенням смолоскипної ходи в Києві та низці міст. Представники Білорусі назвали це «антибілоруськими настроями та спробою героїзувати вбивць білоруського народу».