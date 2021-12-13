Від 2019-го Андрій Павлишин реєструє по 100 патентів щороку

Медик-науковець із Тернопільського національного медуніверситету Андрій Павлишин потрапив у Книгу рекордів України як автор найбільшої кількості патентів. За 16 років він запатентував 805 винаходів, які використовують у медицині. Відзнаку у номінації «Наука і технології в галузі винахідництва» йому вручили у суботу, 11 грудня.

«Керівник патентно-інформаційного відділу, доцент кафедри загальної хірургії ТНМУ Андрій Павлишин 11 грудня 2021 року став рекордсменом України у номінації «Наука і технології в галузі винахідництва». У нашого науковця найбільша кількість отриманих патентів – понад 805. Свою винахідницьку діяльність він розпочав з 2005 року, коли отримав перший патент на корисну модель під керівництвом відомого винахідника Валерія Коптюха», – йдеться у повідомленні прес-служби Тернопільського національного медуніверситету.

Більшість патентів на винаходи Андрія Павлишина стосуються розробки нових способів і пристроїв для лікування в пластичній та загальній хірургії. Науковець запатентував методику забору рельєфного шкірного автоклаптя та технологію покращеної фіксації рельєфного трансплантата на рані у хворих на цукровий діабет. Модернізував інструменти, з якими працюють хірурги в опікових відділеннях. Разом з доцентом ТНМУ Андрієм Ковальчуком є співавтором пневматичного шолома для лікарів, які працюють з небезпечними вірусними та бактеріальними інфекціями.

Винахід тернопільських медиків та науковців - пневмошолом для лікарів-інфекціоністів