Піші патрулі з поліції та бійців батальйону «Тернопіль» чергуватимуть біля постамента

Поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі. Таке рішення прийняли після того, як постамент спочатку закидали червоною фарбою, а через тиждень ще й яйцем.

Про встановлення охорони пам'ятника 24 грудня повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський. «Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята! 1 січня на 16:00 доєднуйтеся до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича», — написав Богдан Бутковський.

У коментарі ZAXID.NET він пояснив, що таке рішення прийняли після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільщини. «Охоронятиме постамент збірний патруль — працівники поліції та бійці батальйону «Тернопіль». Ще під час першого нападу на пам'ятник провідникові ОУН ми зверталися до керівника управління поліції в Тернопільській області Олександра Богомола, щоб він вжив усіх необхідних заходів», — додав Богдан Бутковський.

У прес-службі поліції ZAXID.NET підтвердили інформацію про те, що постамент охоронятимуть піші патрулі, які частіше патрулюватимуть поблизу пам'ятнику Бандері. Але відмовилися розповідати деталі.

Нагадаємо, що 14 грудня двоє чоловіків з Житомира приїхали автомобілем на площу, де стоїть постамент. Один з них вийшов з машини і кинув в пам'ятник два пакети з червоною фарбою. Те, що постамент пошкоджений помітили лише вранці наступного дня, 15 грудня. 20 грудня чоловіків затримали і оголосили їм підозру. А наступного дня, 21 грудня, невідомий кинув постамент яйцем. Хулігана поліція досі не знайшла.