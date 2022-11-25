Які банки працюватимуть у Львові під час блекауту
Перелік, адреси, мапаВікторія Ейсмунт, 0
Українська банківська система готується до роботи під час повного блекауту – тривалого відключення електроенергії по всій Україні. НБУ разом із стратегічними українськими банками впроваджують план заходів для безперервної роботи банківської системи у тривалої відсутності електропостачання. Зокрема банки затвердили перелік 760 чергових відділень у 22 областях, які працюватимуть навіть в умовах блекауту. За необхідності ці відділення можуть стати Пунктами незламності.
У Львові працюватимуть 39 відділень системних банків, зокрема, «А-Банк», «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «ОТП», ПУМБ, «Райффайзен», «Таскомбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «Універсал Банк», «Укрсиббанк», «Південний», «Ідея Банк», «Український капітал» та «Банк Львів». ZAXID.NET підготував перелік відділень у Львові з адресами та інтерактивною мапою.
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«А-Банк»
- вул. Наукова, 47;
«ПриватБанк»
- просп. Червоної Калини, 66а;
- вул. Личакiвська, 8;
- вул. Пекарська, 30;
- вул. Вашингтона, 5-5а;
- вул. Русових, 11;
- просп. Чорновола, 95;
- вул. Чупринки, 36;
- вул. Широка, 63а;
- вул. Гетьмана Мазепи, 25а;
- вул. Шевченка, 358;
«Ощадбанк»
- вул. Січових Стрільців, 9;
- вул. Валова, 9;
- вул. Окуневського, 1;
- вул. Рубчака, 18;
- вул. Любінська, 96;
- вул. Володимира Великого, 63;
- вул. Сихівська, 11;
«Альфа-Банк»
- пл. Ринок, 26;
- вул. Скорика, 33 (колишня вул. Чайковського);
«Кредобанк»
- вул. Сахарова, 78;
- вул. Наукова, 47;
- вул. Сихівська, 13;
- просп. Чорновола, 57а;
«ОТП»
- просп. Чорновола, 41;
- вул. Франка, 20;
ПУМБ
- вул. Грюнвальдська, 5а;
«Райффайзен»
- вул. Матейка, 8;
«Таскомбанк»
- вул. Грабовського, 11;
«Укргазбанк»
- вул. Стрийська, 98;
«Укрексімбанк»
- площа Міцкевича, 4;
«Укрсиббанк»
- вул. Вербицького, 6;
- просп. Чорновола, 2б;
«Універсал Банк»
- вул. Федьковича, 51;
«Південний»
- вул. Генерала Чупринки, 11;
«Ідея Банк»
- вул. Валова, 11;
«Український капітал»
- вул. Краківська, 34;
«МТБ Банк»
- вул. Куліша, 30.
Перелік відділень, що працюватимуть у разі тривалої відсутності електроенергії по всій Україні, можна переглянути за посиланням. Загалом в Україні відкриють 1035 чергових відділень.