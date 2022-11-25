Українська банківська система готується до роботи під час повного блекауту – тривалого відключення електроенергії по всій Україні. НБУ разом із стратегічними українськими банками впроваджують план заходів для безперервної роботи банківської системи у тривалої відсутності електропостачання. Зокрема банки затвердили перелік 760 чергових відділень у 22 областях, які працюватимуть навіть в умовах блекауту. За необхідності ці відділення можуть стати Пунктами незламності.

У Львові працюватимуть 39 відділень системних банків, зокрема, «А-Банк», «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Альфа-Банк», «Кредобанк», «ОТП», ПУМБ, «Райффайзен», «Таскомбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «Універсал Банк», ​«Укрсиббанк», «Південний», «Ідея Банк», «Український капітал» та «Банк Львів». ZAXID.NET підготував перелік відділень у Львові з адресами та інтерактивною мапою.

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«А-Банк»

вул. Наукова, 47;

«ПриватБанк»

просп. Червоної Калини, 66а;

вул. Личакiвська, 8;

вул. Пекарська, 30;

вул. Вашингтона, 5-5а;

вул. Русових, 11;

просп. Чорновола, 95;

вул. Чупринки, 36;

вул. Широка, 63а;

вул. Гетьмана Мазепи, 25а;

вул. Шевченка, 358;

«Ощадбанк»

вул. Січових Стрільців, 9;

вул. Валова, 9;

вул. Окуневського, 1;

вул. Рубчака, 18;

вул. Любінська, 96;

вул. Володимира Великого, 63;

вул. Сихівська, 11;

«Альфа-Банк»

пл. Ринок, 26;

вул. Скорика, 33 (колишня вул. Чайковського);

«Кредобанк»

вул. Сахарова, 78;

вул. Наукова, 47;

вул. Сихівська, 13;

просп. Чорновола, 57а;

«ОТП»

просп. Чорновола, 41;

вул. Франка, 20;

ПУМБ

вул. Грюнвальдська, 5а;

«Райффайзен»

вул. Матейка, 8;

«Таскомбанк»

вул. Грабовського, 11;

«Укргазбанк»

вул. Стрийська, 98;

«Укрексімбанк»

площа Міцкевича, 4;

«Укрсиббанк»

вул. Вербицького, 6;

просп. Чорновола, 2б;

«Універсал Банк»

вул. Федьковича, 51;

«Південний»

вул. Генерала Чупринки, 11;

«Ідея Банк»

вул. Валова, 11;

«Український капітал»

вул. Краківська, 34;

«МТБ Банк»

вул. Куліша, 30.

Перелік відділень, що працюватимуть у разі тривалої відсутності електроенергії по всій Україні, можна переглянути за посиланням. Загалом в Україні відкриють 1035 чергових відділень.